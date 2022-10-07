Новини • Бюджет-2023

Рада не підтримала виділення 1,3 млрд грн на телемарафон "Єдині новини"

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Рада не підтримала виділення 1,3 млрд грн на телемарафон "Єдині новини"
Нардепи не підтримали поправку, згідно з якою мали виділити 1,3 млрд гривень на національний телемарафон.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Держбюджет-2023. На фото - голосування, щоб залишити 1,3 млрд грн на національний марафон. Як бачите, рішення не пройшло. Ці гроші не підуть на марафон, а будуть використані у більш важливих сферах.

Також не пройшло рішення щодо виділення 100 млн грн на іномовлення російською", - зазначив парламентар.

Рада не підтримала виділення 1,3 млрд грн на телемарафон Єдині новини 01
Рада не підтримала виділення 1,3 млрд грн на телемарафон Єдині новини 02

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на телемарафон "Єдині новини" у 2023 році планують витратити 2 млрд грн.

Також згідно з даними Держбюджету-2023, на загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" держава планує витратити приблизно 600 мільйонів гривень.

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Топ коментарі

  • Muron
    щось зломалося в механізмі 95 кварталу
  • jklpqrs
    конвертов нет, но вы держитесь...
  • дмитрий a4f273bf
    Твиттер, Телега, Фейсбук и Ютубчик сегодня формируют новости, поэтому с марафонами и бешеными деньгами на них пора закругляться, тем более с нашим бюджетом
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