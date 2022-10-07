Рада не підтримала виділення 1,3 млрд грн на телемарафон "Єдині новини"
8 07178
Нардепи не підтримали поправку, згідно з якою мали виділити 1,3 млрд гривень на національний телемарафон.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Держбюджет-2023. На фото - голосування, щоб залишити 1,3 млрд грн на національний марафон. Як бачите, рішення не пройшло. Ці гроші не підуть на марафон, а будуть використані у більш важливих сферах.
Також не пройшло рішення щодо виділення 100 млн грн на іномовлення російською", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на телемарафон "Єдині новини" у 2023 році планують витратити 2 млрд грн.
Також згідно з даними Держбюджету-2023, на загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" держава планує витратити приблизно 600 мільйонів гривень.