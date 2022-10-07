ЄС продовжить працювати над повною відмовою від російського газу, - Метсола

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що ЄС продовжить працювати над тим, щоб повністю відмовитися від російського газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Коментуючи витоки на російських газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" і відповідаючи на запитання, чи потрібно ремонтувати газопровід., вона зазначила:

"Ну, скажімо так, я не вважаю, що "Північний потік-2" взагалі слід було запускати. Ми також спостерігали зменшення пропускної здатності "Північного потоку-1". Тож продовжимо працювати над тим, щоб повністю відмовитися від російського газу, водночас інвестуючи у відновлювані джерела енергії, нові засоби поставок, нові сфери солідарності. Підійдімо творчо до того, як ми можемо забезпечити електроенергією наших громадян, як ми платимо, як наші громадяни оплачують свої рахунки, які стрімко зростають. І давайте зрештою купувати нашу енергію у наших друзів, а не у наших ворогів".

За словами Метсоли, у питанні витоків із газопроводів "найбільше непокоїть те, що це явно диверсійний напад".

"І реакція, яку ми спостерігали з боку урядів країн по сусідству, була негайною і водночас спокійною, щоб не поширювати паніку, якої, можливо, прагнуть ці диверсанти у час, коли поширювати страх серед наших громадян стало легко. Отже, реакція така: подивімось, що сталося, подбаймо про те, щоб це не повторилося. І переконаймось, що наші вразливості, якщо цей випадок був уразливістю, не повторяться", - сказала президентка Європарламенту.

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