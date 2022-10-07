У Петербурзі та Нижньому Новгороді скасували новорічні гуляння: деньги пойдут на снаряжение для чмобиков

Міська влада Санкт-Петербурга та Нижнього Новгорода повідомила про скасування новорічних святкових заходів. Зекономлені кошти скерують на потреби мобілізованих та їхніх родин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости.

Як зазначається, пресслужба Смольного повідомила, що в Петербурзі скасували новорічні загальноміські заходи. Заощаджені кошти підуть на оснащення мобілізованих, повідомила пресслужба Смольного. Місто закупить додаткове спорядження для добровольців та мобілізованих.

Проте новорічні програми для сімей з дітьми та традиційні "дитячі ялинки" все ж таки будуть проведені.

Також про скасування новорічних салютів та гулянь повідомив мер Нижнього Новгорода. Він зазначива, що кошти будуть спрямовані, серед іншого, і на забезпечення пільг сім'ям мобілізованих

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