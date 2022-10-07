Новини • Війна

Глава МЗС Естонії Рейнсалу "привітав" Путіна з днем народження: "Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності"

6 02633
Глава МЗС Естонії Рейнсалу "привітав" Путіна з днем народження: "Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності"
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу "привітав" російського диктатора Путіна з днем народження.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії", - наголосив міністр.

Також читайте: Путіна почали критикувати у його найближчому оточенні, - Washington Post

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • Garry Grant
    Сподіваюсь це останній день народження *****. А в той день коли він здохне я тупо куплю баян. І навчуся,***** на ньому грати)
  • Epic musikk
    С днем рождение В.В.Х ! Кобзон ждет.

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини