Глава МЗС Естонії Рейнсалу "привітав" Путіна з днем народження: "Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності"

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу "привітав" російського диктатора Путіна з днем народження.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії", - наголосив міністр.

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