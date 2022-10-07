Укрзалізниця з 10 жовтня відновлює сполучення з визволеним Ізюмом

Потяги курсуватимуть між Ізюмом, Харковом та Балаклією. Це стало можливим завдяки роботі вибухотехніків та залізничників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Зокрема, почнуть курсувати рейкові автобуси Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія – Ізюм.

Приміський потяг №6403/6404, який сполучатиме Харків та Ізюм, вирушатиме з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Ізюма о 10:47. З Ізюма поїзд вирушатиме о 17:02 і прибуватиме до Харкова о 20:48.

Потяг №6602/6603, який сполучатиме Балаклею та Ізюм, вирушатиме з Ізюма о 10:59, а прибуватиме до Балаклії о 12:29. З Балаклії поїзд вирушатиме о 15:08 та прибуватиме на станцію Ізюм о 16:38.

Обидва поїзди курсуватимуть щодня.

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"Відновлення залізничного сполучення з Ізюмом стало можливим завдяки щоденній оперативній роботі вибухотехніків та залізничників. У короткі терміни було усунуто близько 25 пошкоджень колій, шпал, стрілочних переведень тощо. Після запуску пасажирського сполучення Ізюм та близькі до нього населені пункти зможуть швидше отримувати допомогу, а вимушені переселенці зможуть повернутися додому, щоб оглянути свої будинки", - сказав міністр Олександр Кубраков.

Раніше повідомлялося, що з 19 вересня почав курсувати поїзд сполученням Харків – Дергачі та Харків – Чугуїв. Також на маршруті використовуватиметься рейковий автобус.

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