Російські окупанти погрожують персоналу Запорізької АЕС мобілізацією: хочуть завербувати у "Росатом"

Від працівників АЕС вимагають або підписувати контракт про співпрацю з "Росатом", або звільнятись, після чого на них очікує мобілізація.

Працівників Запорізької АЕС під тиском примусової мобілізації намагаються перевести в підпорядкування "Росатома", щоб "юридично" закріпити управління цією атомною електростанцією. Про це під час брифінгу заявив колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Є повідомлення від українського персоналу, що залякують, намагаються перевести під "Росатом". Дали два тижні на роздуми, або ти підписуєш контракт, або звільняєшся і потім тебе можуть мобілізувати, тому що "референдуми" на захоплених територіях проведені, "укази" підписані, тому окупаційна влада веде себе достатньо жорстоко з населенням окупованого Енергодару і з працівниками ЗАЕС", - розповів Плачков.

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