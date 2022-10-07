Новини • Бюджет-2023

"Слуги народу" голосували за бюджет разом з ОПЗЖ, - нардепка "ЄС" Іонова

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"Слуги народу" голосували за бюджет разом з ОПЗЖ, - нардепка "ЄС" Іонова
Вперше в історії прийняття державного бюджету з 1200 поданих правок, профільний комітет підтримав лише 4.

Про це повідомила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, передає Цензор.НЕТ

"Провладна більшість завжди найкраще видна по голосуванню за бюджет на майбутній рік. На фотографії результати голосування за Бюджет-2023 і лише 194 голоси "Слуг народу". Вперше в історії прийняття державного бюджету - з 1200 поданих правок, профільний комітет підтримав - 4! Минулорічний бюджет - з 4000 правок, враховано було 1500!! Парламент продовжує втрачати суб‘єктність !!! Отака вона нова "монобільшість" від влади, ОПЗЖ та олігархічних груп", - розповіла Іонова.

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Слуги народу голосували за бюджет разом з ОПЗЖ, - нардепка ЄС Іонова 01

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Топ коментарі

  • Amber
    Назву ОПЗЖ заборонили , а живі і щасливі зрадники сидять у ВР і в одній спайці із Слугами ( якогось народу , мені невідомо )
    приймають закони 😡
    ось така ф... ня , малята !!
  • Перехватчик
  • Перехватчик
    Дід Микола

    @DidMykola2

    ·

    13 ч

    Задача.
    Дано: Партію "ОПЗЖ", у котрій виявилася значна частина колаборантів, заборонили.

    Знайти:
    Чому не заборонили партію "Слуги народа", котра за кількістю колаборантів у відсотковому відношенні навіть перевершила "ОПЗЖ"?
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