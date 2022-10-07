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Повторний наступ на Київ можливий, для підготовки росіянам потрібно 2-3 місяці, - Наєв

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Повторний наступ на Київ можливий, для підготовки росіянам потрібно 2-3 місяці, - Наєв
Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає можливим повторний наступ російських військ на Київ, для формування таких сил окупантам знадобилося б 2-3 місяці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На питання, чи можливий повторний наступ на Київ, Наєв відповів: "Він можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці".

Водночас Наєв зазначив, що Київ зараз захищений краще, ніж був перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Генерал також висловив думку, що Білорусь може вступити у війну в Україні, "коли отримає відповідну команду від РФ".

"Якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", - запевнив командувач ОС.

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Топ коментарі

  • Коди Смарт
    Надіюсь, кордон з білорашкою мінується, позиції бетонуються. Маємо підготуватися,за 2-3 місяці,можна стіну берлінську збудувати.
  • Frol Fedoroff
    Лучше перебздеть, чем недобздеть. Орки не хотят мира. Сейчас Расея это раненный зверь. Его надо уничтожить, иначе быть беде
  • Вася Быколог
    Не не. Наступу не буде. Ще не сформовані вдарні угрупування. Спитайте у Резніка.
    Готуємось до шашликів на Новий Рік. Спитайте у Боневтіка.
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