Повторний наступ на Київ можливий, для підготовки росіянам потрібно 2-3 місяці, - Наєв

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає можливим повторний наступ російських військ на Київ, для формування таких сил окупантам знадобилося б 2-3 місяці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На питання, чи можливий повторний наступ на Київ, Наєв відповів: "Він можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці".

Водночас Наєв зазначив, що Київ зараз захищений краще, ніж був перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Генерал також висловив думку, що Білорусь може вступити у війну в Україні, "коли отримає відповідну команду від РФ".

"Якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", - запевнив командувач ОС.

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