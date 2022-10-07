У Білорусь доставили дрони-камікадзе, імовірно, для атак на захід України, - управління Сил ТрО "Захід". КАРТА
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Іранські дрони-камікадзе, ймовірно, доставлені в Білорусь для атак на західні регіони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".
Як повідомляється, іранські безпілотники, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром "Лунінець". Йдеться про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" та пункти управління до них.
Зазначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів. Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні, або центральні регіони України.
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