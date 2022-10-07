Новини

У Білорусь доставили дрони-камікадзе, імовірно, для атак на захід України, - управління Сил ТрО "Захід". КАРТА

19 906105
У Білорусь доставили дрони-камікадзе, імовірно, для атак на захід України, - управління Сил ТрО "Захід". КАРТА
Іранські дрони-камікадзе, ймовірно, доставлені в Білорусь для атак на західні регіони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".

Як повідомляється, іранські безпілотники, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром "Лунінець". Йдеться про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" та пункти управління до них.

Зазначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів. Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні, або центральні регіони України. 

Військові закликали жителів за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на донецький та херсонський напрямки, - Генштаб ЗСУ

У Білорусь доставили дрони-камікадзе, імовірно, для атак на захід України, - управління Сил ТрО Захід 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Bodalux
    Може вже пора влаштувати ЗСУбавовну на Мозирському НПЗ чи наш МЗС просто обійдеться «стурбованістю».
  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    Друзі замазалися в гівні по маківку. І гадають, що українці забудуть.
  • Олександр Радченко 7fdaf4a8
    Так бейте по аэропорту.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини