Двоє дітей загинули від вибуху російської міни в тимчасово окупованому селі на Запоріжжі

6 жовтня двоє дітей підірвалися на міні в тимчасово окупованому селі Підгірне Василівського району Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про це підтвердили Суспільному в пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області 7 жовтня.

Разом із родичем хлопчик 10 років, та дівчинка 5 років пішли шукати мобільний зв’язок на гору біля сільського цвинтаря. Хлопчик наступив на російську міну та загинув на місці. Дівчинка померла від травм у лікарні.

Як повідомила речниця Нацполіції області Анна Ткаченко, відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) ККУ, триває досудове розслідування.

Читайте: Фонд ООН відкриє в деокупованих містах Харківщини пункти психологічної підтримки дітей

За інформацією Офісу генерального прокурора, станом на ранок 7 жовтня понад 1207 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. З них 418 загинули, поранені - понад 789.