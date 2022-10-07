Індонезія чекає на участь у саміті G20 Зеленського та Путіна
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Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити ЗМІ підтвердити плани участі лідерів у зустрічі на Балі.
Індонезія готується прийняти українського президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна на Балі, де у листопаді пройде саміт "Великої двадцятки". Про це пише The Nation з посиланням на заяву посла Індонезії в ОАЕ Хусіна Багіса, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, йде підготовка до прийому двох президентів.
"Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити: в одному - Путіна, в іншому - Зеленського", - сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруженості, розміщуючи їх занадто близько один до одного.
Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити the National підтвердити плани участі лідерів у зустрічі на Балі 15 і 16 листопада.