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Індонезія чекає на участь у саміті G20 Зеленського та Путіна

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Індонезія чекає на участь у саміті G20 Зеленського та Путіна
Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити ЗМІ підтвердити плани участі лідерів у зустрічі на Балі.

Індонезія готується прийняти українського президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна на Балі, де у листопаді пройде саміт "Великої двадцятки". Про це пише The Nation з посиланням на заяву посла Індонезії в ОАЕ Хусіна Багіса, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, йде підготовка до прийому двох президентів.

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"Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити: в одному - Путіна, в іншому - Зеленського", - сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруженості, розміщуючи їх занадто близько один до одного.

Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити the National підтвердити плани участі лідерів у зустрічі на Балі 15 і 16 листопада.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Министр обороны Чехии Яна Чернохова. поздравила Путина с 70-летием!
  • Garry Grant
    Не вообразила ли Индонезия из себя великого примирителя?! Смех и грех 🤦
  • Vlad Cheh
    А Гитлера в Лондон приглашали на дни рождения будущей королевы? Шо, не приглашали? А шо так?

    А американцы пригласили Ямомото, японского адмирала, на день Независимости США? Как нет? Ой, его убили внезапно сами американцы, налетев эскадрильей истребителей. А японцы в США отмечали день Независимости? Вы их всех арестовали и выперли из страны или держали под контролем.

    Путин - военный преступник. РФ - страна-агрессор, представляющая экзистенциальную угрозу человечеству. Она должна быть уничтожена, все страны-члены ООН должны объявить ей войну и нанести максимальный ущерб, это приказ. Почему суд в Гааге не начал заочно судить Путина? Доказательств его участия в преступлениях более чем достаточно. Почему этого не сделано? В ООН есть все для этого механизмы, это вполне рабочая организация. Просто кое-кто не хочет этого, кое-кому выгоден и Путин, и нынешняя ситуация.
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