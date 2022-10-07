Зеленський заперечив, що закликав до превентивних ударів по РФ: "Я мав на увазі санкції"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не закликав до превентивних ударів НАТО по Росії, а мав на увазі превентивні санкції.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я говорив "превентивний удар", англійською це звучить так (переходить на англійську) - превентивний удар (preventive kick), не напад (attack), це різні речі. Ось чому, коли ви розмовляєте англійською чи українською, важливо, щоб переклад був максимально правильним, тому що росіяни потім завжди використовують це так, як зараз.

Я просто хочу сказати їм, росіянам, що весь цивілізований світ знає, що ми не терористи, ми не розпочинали цієї війни. Я говорив це і раніше, протягом трьох років мого президентства ми пропонували вийти на діалог, ми шукали можливість просто поговорити з президентом Путіним, просто поговорити телефоном – вони відкинули все.

Ось чому я закликав – це було ще перед 24 лютого, перед вторгненням – я сказав, що ми порушуємо тему превентивних ударів, санкційних ударів. Не діалогу, не слів, а ударів – ось що я мав на увазі. І зараз європейське суспільство, насамперед Британія - вони завжди нас підтримували, дякую за це велике - і США, сказали: так, ви мали рацію, ми повинні були включитися, вводити санкції, завдавати превентивних ударів, щоб Росія та її суспільство боялися [почати війну]", - сказав Зеленський.

Президент України вважає, що Росія починає "готувати своє суспільство" до можливого ядерного удару по Україні. "Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використовувати (ядерну зброю). Але вони починають говорити. Вони не знають, чи будуть використовувати, чи не будуть. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", – додав він.

"Ось тому я сказав: ви повинні завдати превентивних ударів, не атаки. Ось що я мав на увазі. А росіяни просто переклали ці слова так, як це було вигідно їм і почали скрізь це повторювати.

А я мав на увазі санкції. Якщо вони сказали "ядерну зброю", навіть подумали - ви повинні запровадити їх. У вас є ядерний пакет санкцій, Європа має можливість їх запровадити - наприклад, після того, як вони окупували нашу АЕС. Це дуже небезпечно. Ось що я маю на увазі", - пояснив Зеленський.

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Нагадаємо, напередодні під час виступу в австралійському Інституті Лоуі Зеленський заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу можуть стримати Росію від застосування ядерної зброї, завдавши "превентивних ударів". Російська пропаганда підхопила заяву й почала стверджувати, що Зеленський закликав НАТО завдати ядерних ударів по території Росії. А речник президента уточнив, що йшлося про застосування превентивних санкцій.