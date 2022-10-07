Країни ЄС досягли консенсусу щодо тренувальної місії для українських воїнів

Країни Євросоюзу досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових.

Про це сказав прем’єр головуючої у Раді ЄС Чехії Петр Фіала на брифінгу після неформальної зустрічі лідерів у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я вітаю консенсус щодо тренувальної місії для українських військових у ЄС. Це важливий крок, який допоможе Україні триматися далі", - сказав він.

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Фіала не повідомив конкретних деталей, щодо яких лідери досягли згоди у цьому питанні.

Перед зустріччю головний дипломат ЄС Жозеп Боррель казав, що закликатиме лідерів підтримати виділення нового траншу військової допомоги Україні і навчальну місію.