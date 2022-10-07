54 держави-члени ООН підтримують резолюцію про засудження псевдореферендумів в Україні, - Кислиця. ПЕРЕЛІК

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що 55 держав-членів ООН (в тому числі Україна) готові підтримати резолюцію із засудженням псевдореферендумів в Україні під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН.