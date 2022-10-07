Ми не вважаємо, що Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю, - Пентагон. ВIДЕО

У Пентагоні не бачать ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми не вважаємо, що президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю в цей час. Багато людей в нашому уряді і в міжнародному співтоваристві, в тому числі міністр оборони Ллойд Остін підкреслили той факт, що це брязкання ядерною зброєю є безрозсудним і безвідповідальним", - зазначив представник Пентагону.

Наразі у США немає ніякої інформації, яка могла б викликати зміну "позиції стратегічного стримування", сказав Райдер.

Він додав, що США продовжують ставитися до погроз Росії "дуже серйозно" і стежать за ситуацією.

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