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Понад мільйон біженців з України зареєстровано у Німеччині

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Понад мільйон біженців з України зареєстровано у Німеччині
З початку війни в Німеччині зареєструвалися понад мільйон біженців з України.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Йдеться лише про офіційно зареєстрованих українців. Зараз таких 1 002 763. Це переважно жінки та діти.

Фезер зазначила, що на відміну від попередніх хвиль напливу біженців до країни, поки що Німеччина досить добре справляється. Проте вона зауважила, що з часом розміщувати нових українців стає дедалі складніше. "Що довше триває війна, тим складніше розміщувати та піклуватися про таку кількість біженців", - сказала чиновниця.

Низка федеральних земель Німеччини вже висловлювали побоювання, що найближчим часом досягнуть межі своїх можливостей щодо прийому та розміщення біженців. На цьому тлі 12 із 16 федеральних земель оголосили на початку вересня про тимчасову зупинку прийому біженців з України через брак місць для розміщення та фінансових ресурсів.

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Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Ну Херсон и область под оккупацией, так что тут все норм, что уехали. Сейчас целое, а завтра нет. Но вот, что там делают люди из Киева, Львова и тд. ? Они просто занимают места таких как вы и из-за них вас могут и попросить уехать. Надеюсь власти ЕС что-то придумают, нужна фильтрация
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Та і є. Це хальвщики. Сподіваюся, що якусь систему фільтрації у Європі придумають, бо ці ідіотки займають місця тих людей яким дійсно потрібна допомога, а Європа не гумова
  • Ahmad silos
    К тем кто из Мариуполя, Херсона и т.п. вопросов нет. Но я лично знаю людей которые со спокойных территорий сдрыснули в Европу на халяву, и свои квартиры в том же Львове, да и в Днепре, сдают за нехилые деньги. И таких не меньше половины. Посмотрите по фейсбуку группы украинцев в польских городах, и в личных данных - кто откуда, из свежеприехавших. Глаза откроются.
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