Понад мільйон біженців з України зареєстровано у Німеччині

З початку війни в Німеччині зареєструвалися понад мільйон біженців з України.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Йдеться лише про офіційно зареєстрованих українців. Зараз таких 1 002 763. Це переважно жінки та діти.

Фезер зазначила, що на відміну від попередніх хвиль напливу біженців до країни, поки що Німеччина досить добре справляється. Проте вона зауважила, що з часом розміщувати нових українців стає дедалі складніше. "Що довше триває війна, тим складніше розміщувати та піклуватися про таку кількість біженців", - сказала чиновниця.

Низка федеральних земель Німеччини вже висловлювали побоювання, що найближчим часом досягнуть межі своїх можливостей щодо прийому та розміщення біженців. На цьому тлі 12 із 16 федеральних земель оголосили на початку вересня про тимчасову зупинку прийому біженців з України через брак місць для розміщення та фінансових ресурсів.

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