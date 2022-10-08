Україна не має стосунку до смерті Дугіної, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної, дочки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.

Про це Зеленський сказав в нтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не маємо до цього стосунку", - сказав президент.

Нагадуємо, Дугіна загинула 20 серпня 2022 року після вибуху позашляховика.

Газета The New York Times із посиланням на джерела повідомила, що американські спецслужби вважають, що вбивство Дугіної було результатом таємної операції, проведеної кимось в українській владі.

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