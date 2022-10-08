Ворог обстрілює центральну частину Харкова, попередньо - ракетами, - мер Терехов
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Російські війська в ніч проти 8 жовтня обстрілюють центральну частину Харкова.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо - ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Пізніше він повідомив про пожежу внаслідок обстрілів.
"Після прильотів у центрі – пожежі. За попередньою інформацією горить один із лікувальних закладів Харкова, а також нежитлова споруда", - додав мер.