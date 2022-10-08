Зеленський про контрнаступ ЗСУ: "Хотіли би бігти, але поки що це швидка ходьба"

Контрнаступ Збройних Сил України буде активнішим, якщо Захід посилить військову допомогу.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленського запитали, чому ЗСУ зараз "так успішно діють" і що сталося з російською стратегією – чому армія РФ "так невдало діє".

"Ну, по-перше, вони досить сильно пручаються, треба сказати. І те, що ми йдемо вперед – це наша стратегія, до якої ми готувалися. Нам не вистачало певного озброєння та снарядів. Я не скажу, що зараз вистачає, бо це буде неправдою, а краще все ж таки комунікувати правду. Тому нам не вистачає до кінця, але зараз у нас є більше сил і засобів, щоб йти вперед", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що ЗСУ просуваються, і головне тут – мотивація, якої у росіян, на думку президента, немає.

"Щойно ми почали трохи натискати, вони почали тікати, бо у них немає мотивації. Розумієте, мотивація "щось захопити" – слабка. Мотивація "зберегти життя" – сильніша. Тому наша мотивація "зберегти життя, зберегти наші домівки, нашу землю" – вона сильна, – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що якщо буде більше військової допомоги від Заходу, ЗСУ будуть "тиснути" сильніше: "Хотіли би бігти, але поки що це швидка ходьба".

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