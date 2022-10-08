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На південному напрямку ЗСУ знищили 110 росіян, дві пускові установки ЗРК С-300 та три дрони-камікадзе, - ОК "Південь"

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На південному напрямку ЗСУ знищили 110 росіян, дві пускові установки ЗРК С-300 та три дрони-камікадзе, - ОК "Південь"
ЗСУ завдали втрат росіянам на півдні України: зокрема, знищили дві пускові установки ЗРК С-300, понад сотню російських військових та три іранські дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Підтверджені втрати противника зафіксовано на рівні:

  • 110 росіян;
  • 6 танків;
  • 8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";
  • реактивна система залпового вогню "Град";
  • 2 пускові установки ЗРК С-300;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • мінометний комплекс "Сані";
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".

Були також збиті три дрони-камікадзе "Shahed-136", що атакували Одещину та Миколаївщину, і "Орлан-10" - в районі селища Червоне на Бериславщині.

Ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.

Наша авіація завдала 15 авіаційних ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по ППО ворога, по трьох районах зосередження сил і техніки, по опорному пункту в Бериславському районі.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    горить Кримський міст довгожданне відосіще
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • vadyan
    Я ще місяці три тому казав, що міст згорить на ювілей путлєра. СЛАВА ЗСУ і Генералу Залужному!!!
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