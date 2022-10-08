Нічний обстріл Харкова здійснено ракетами С-300 із території Бєлгорода, пошкоджено спорткомплекс, нежитлові приміщення, є постраждалий, - Синєгубов
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Після опівночі окупанти завдали 4 ракетних ударів по Салтівському району Харкова та 1 ракетний удар - по Основ’янському району.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Після півночі окупанти завдали 4 ракетних ударів по Салтівському району Харкова. 1 ракетний удар завдали по Основ’янському району.
Ракети типу С-300 запущені із російського Бєлгорода.
Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо - із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік.
На місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби", - йдеться в повідомленні.