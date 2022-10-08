Росіяни обстріляли із "Градів" три громади на Нікопольщині, випустили майже 80 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли із "Градів" Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади на Нікопольщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ніч знову була гучною на Нікопольщині…



Росіяни обстріляли з "Градів" три громади - Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Скерували туди майже 80 своїх снарядів.



Попередньо, люди не постраждали.



У Марганецькій громаді сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.



У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.



У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей лишилися без світла. Аварійні бригади уже стали до роботи", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

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