Росіяни обстріляли із "Градів" три громади на Нікопольщині, випустили майже 80 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Ніч знову була гучною на Нікопольщині…
Росіяни обстріляли з "Градів" три громади - Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Скерували туди майже 80 своїх снарядів.
Попередньо, люди не постраждали.
У Марганецькій громаді сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.
У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.
У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей лишилися без світла. Аварійні бригади уже стали до роботи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.