Майже в усіх окупованих українських містах і селах росіяни створювали катівні, - МВС
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На деокупованих територіях України виявляють дедалі більше катівень, які росіяни облаштовували для тортур та вбивств місцевих громадян.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив в ефірі телемарафону 7 жовтня перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
Правоохоронець зазначив, що найчастіше загарбники створювали катівні у відділках поліції.
"Фактично кожне місто чи селище, звільнене від окупантів, мало у тій чи іншій формі катівню", - сказав Єнін.
Він додав, що катівні були виявлені у звільнених містах: Великому Бурлуку, Козачій Лопані, Вовчанську, Балаклії.