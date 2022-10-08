Пакет допомоги на 1,3 млрд доларів від МВФ допоможе задовольнити потреби платіжного балансу України та підтримати її кредитоспроможність
Про це повідомляє Цензор,НЕТ із посиланням на офіційний сайт Міжнародного валютного фонду.
"Через понад сім місяців від початку російського вторгнення в Україну гуманітарні та економічні втрати залишаються величезними, що призводить до масштабних і невідкладних потреб у фіскальному та зовнішньому фінансуванні", - пояснили у МВФ передумови для затвердження нового пакету.
При цьому зазначили, що в умовах масового переміщення людей, а також руйнування житла та ключової інфраструктури, за прогнозами, реальний ВВП України скоротиться на 35% у 2022 році порівняно з 2021 роком, а потреби у фінансуванні залишаться дуже великими.
У Фонді вказали, що виплата в межах програми RFI, еквівалентна 50% від квоти України у МВФ.
"Вона допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, а також відіграватиме роль каталізатора для продовження фінансової підтримки з боку кредиторів і донорів України", - наголошується в повідомленні.
До слова, для зниження ризиків, пов'язаних з кредитуванням України в нинішніх умовах, двосторонні кредитори й донори зобов’язалися продовжувати підтримку України на відповідних умовах.
Це має забезпечити здатність української сторони обслуговувати вже існуючі кредитні зобов’язання перед МВФ.
Нагадаємо, МВФ виділив 1,3 мільярда доларів у рамках програми Rapid Financing Instrument.