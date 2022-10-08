Після постійних невдач у війні представники "російської системи" все більше критикують дії міноборони РФ, - розвідка Великої Британії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії.
Серед критиків там виокремлюють главу Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгенія Пригожина, а також ведучих російських державних каналів, поп-зірок і "дедалі активнішу спільноту ультранаціоналістичних військових блогерів".
"Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неформальні лідери "провійськового" блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо більшої відданості державі й готовності до ескалації. Обидва, ймовірно, досягли певного авторитету на основі помітної участі як чеченських, так і "вагнерівських" бойових підрозділів на місцях", - йдеться у повідомленні.
Водночас там додають, що критика Кадирова, Пригожина та інших стосується військового командування, а не вищого політичного керівництва Росії, але вона свідчить про тенденцію "публічної незгоди з російським істеблішментом, яку принаймні частково толерують і яку, ймовірно, буде важко переломити".