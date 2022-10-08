Замість Кримського мосту окупанти запустять поромну переправу
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Російські окупанти повністю закрили рух Кримським мостом. Вони готуються запустити поромну переправу через Керченську протоку.
Про це повідомив окупаційний "в/о міністра транспорту регіону" Микола Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Рух автомобільною та залізничною частинами мосту Кримського мосту обмежено, готується запуск поромної переправи через протоку", - сказав він.
Голова окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков твердить, що на півострові вистачає запасів пального та продовольства, а "всі логістичні схеми відпрацьовані".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа.