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Замість Кримського мосту окупанти запустять поромну переправу

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Замість Кримського мосту окупанти запустять поромну переправу
Російські окупанти повністю закрили рух Кримським мостом. Вони готуються запустити поромну переправу через Керченську протоку.

Про це повідомив окупаційний "в/о міністра транспорту регіону" Микола Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Рух автомобільною та залізничною частинами мосту Кримського мосту обмежено, готується запуск поромної переправи через протоку", - сказав він.

Голова окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков твердить, що на півострові вистачає запасів пального та продовольства, а "всі логістичні схеми відпрацьовані".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа.

Дивіться: На Кримському мосту потужна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі

  • arye z.
    Молодець Крючков моментально знайшов вихід.
    Замість моста пором.
    А коли продовольство закінчиться, замість їжі промови путіна слухатимете, а замість води каміння з неба смоктати, так?
    Навіщо ви це взагалі починали, ідіоти кончені?
  • Александр Алекс de6e56ae
    Оце гарний подарунок для бункерного довбойоба від ЗСУ) дід там вже насрав повний чемодан, мабуть
  • 5 копійок
    Картина маслом.
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