Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Яблукове, Залізничне, Білогір'я, Темирівка, Новоандріївка, Чарівне, Ольгівське, Червоне, Кирпотине, Оріхів, Дорожнянка, Полтавка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Малинівка, Преображенка, Степногірськ, Малі Щербаки. Надійшло 18 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 187 людини, з них 45-діти.



На тимчасово захоплених територіях Запорізької області противник намагається активізувати заходи з дискредитації підрозділів Збройних Сил України. Для створення фейкового контенту додатково залучаються спеціальні кореспонденти російських ЗМІ.

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