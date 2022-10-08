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Кримський міст горить через підрив вантажівки, - окупанти

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Кримський міст горить через підрив вантажівки, - окупанти
Російська влада озвучила свою версію причин пожежі на мосту, що з’єднує окупований Кримський півострів з РФ.

Про це заявили в Національному антитерористичному комітеті Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу.

Дивіться: Автодорога на Кримському мосту частково зруйнована. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Який зараз стоїть свинособачий вереск за парєбріком!!!
  • Deodar Revolution
    Взвейтесь кострами
    бочки с бензином
    мы - пионеры
    жопа - резина
  • Борменталь Незабаром
    то був підрив не вантажівки, а пукана
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