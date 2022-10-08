Рашисти завдали ударів по громадах Донеччини. У Бахмуті пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, дитсадок

Найбільшу активність цієї ночі росіяни виявили на Горлівському напрямку: обстрілювали Бахмутську, Торецьку та Соледарську громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Бахмуті загинула 1 людина, 7 одержали поранення. В місті пошкоджено 6 приватних будинків і 3 багатоповерхових, дитсадок, спорткомплекс, розважальний заклад та адміністративну будівлю. У Торецькій та Соледарській громадах були обстріли, але без жертв.

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Також вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а зранку — масований артобстріл центру міста. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.