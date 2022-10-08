Наслідки вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО
53 417151
Унаслідок вибуху Кримський міст зазнав серйозних руйнувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У мережі з'явилось відео наслідків вибуху на Кримському мосту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У мережі з'явилось відео наслідків вибуху на Кримському мосту.
Это просто сказка. Это замечательно .НО МАЛО ,мало нужно теперь по военным частям где кацапы расположились ******* ,чтоб земля украинская горела у москаляк под ногами.
Мамулечка я не хочу уезжать из Крыма!
Да мы и не сможем, задолбала!
Так душевно, по домашнему