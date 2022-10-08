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Наслідки вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

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Унаслідок вибуху Кримський міст зазнав серйозних руйнувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі з'явилось відео наслідків вибуху на Кримському мосту.

Також дивіться: Момент вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • искусственный интеллект
    Это просто сказка. Это замечательно .НО МАЛО ,мало нужно теперь по военным частям где кацапы расположились ******* ,чтоб земля украинская горела у москаляк под ногами.
  • аспм мпри
    Мамулечка я не хочу уезжать из Крыма!
    Да мы и не сможем, задолбала!
  • Kamil Kubera
    Так душевно, по домашнему
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