Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Кримський міст - гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" рашистів привласнити нашу землю, - Порошенко

8 19142
Кримський міст - гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" рашистів привласнити нашу землю, - Порошенко
Петро Порошенко висловився про вибух на Кримському мосту, зазначивши, що так буде з усіма намаганнями окупантів привласнити українську землю.

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Суботній ранок в окупантів починається не з кави.

Скажу культурно: росіяни, що з обличчям?

Кримський міст — гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" раши$тів привласнити нашу землю", - написав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Топ Ган
  • Старый зольдат
    Что прилетает по утрам,
    Мы поступаем мудро!
    То тут Хаймарс, то там, Хаймарс,
    На то оно и утро!
  • Борменталь Незабаром
    чекаємо на твіт маска
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини