Кримський міст - гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" рашистів привласнити нашу землю, - Порошенко

Петро Порошенко висловився про вибух на Кримському мосту, зазначивши, що так буде з усіма намаганнями окупантів привласнити українську землю.