Кримський міст - гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" рашистів привласнити нашу землю, - Порошенко
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Петро Порошенко висловився про вибух на Кримському мосту, зазначивши, що так буде з усіма намаганнями окупантів привласнити українську землю.
Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Суботній ранок в окупантів починається не з кави.
Скажу культурно: росіяни, що з обличчям?
Кримський міст — гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" раши$тів привласнити нашу землю", - написав Порошенко.