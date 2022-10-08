Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 060 осіб, 266 літаків, 234 гелікоптери, 2472 танки, 1459 артсистем, 5111 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 060 осіб.