Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 060 осіб, 266 літаків, 234 гелікоптери, 2472 танки, 1459 артсистем, 5111 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 060 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 62 060 (+380) осіб ліквідовано,
- танків - 2472 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 5111 (+18) од,
- артилерійських систем - 1459 (+4) од,
- РСЗВ - 345 (+1) од,
- засоби ППО - 180 (+3) од,
- літаків - 266 (+0) од,
- гелікоптерів - 234 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1079 (+12),
- крилаті ракети - 246 (+0),
- кораблі /катери -15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3875 (+13) од,
- спеціальна техніка - 136 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках", - зазначили у Генштабі.