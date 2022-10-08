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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 060 осіб, 266 літаків, 234 гелікоптери, 2472 танки, 1459 артсистем, 5111 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 060 осіб, 266 літаків, 234 гелікоптери, 2472 танки, 1459 артсистем, 5111 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 060 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 62 060 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків - 2472 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 5111 (+18) од,
  • артилерійських систем - 1459 (+4) од,
  • РСЗВ - 345 (+1) од,
  • засоби ППО - 180 (+3) од,
  • літаків - 266 (+0) од,
  • гелікоптерів - 234 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1079 (+12),
  • крилаті ракети - 246 (+0),
  • кораблі /катери -15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3875 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 136 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках", - зазначили у Генштабі.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 060 осіб, 266 літаків, 234 гелікоптери, 2472 танки, 1459 артсистем, 5111 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    + ще один міст
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Такий варіант краще виглядає
  • Bob Fayn
    Повідомляють, що на відео бавовна в Іловайську В ночь на 8 октября Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные удары по складу временно оккупированного Россией Иловайска Донецкой области. В результате обстрелов произошел мощный пожар. https://t.me/operativnoZSU/46862
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