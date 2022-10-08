Автобусні та залізничні рейси між окупованим Кримом та РФ скасовано. Продаж квитків припинено
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Продаж квитків на поїзди в Крим і з нього припинено, а всі автобусні рейси з Криму в Росію скасовані
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ з посиланням на "Російські залізниці" та автобусних перевізників.
"Припинено продаж квитків на потяги до Криму", - йдеться у повідомленні
Також у відомстві повідомили, що через вибух усі потяги у сполученні з Кримом, які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не вирушатимуть. Також скаовані і усі автобусні рейси з Криму до материкової частини РФ.