Восьмий пакет санкцій ЄС ніяк не заважає Росії заробляти на експорті металопродукції, - ЗМІ
Про це пише ГМК Центр, передає Цензор.НЕТ.
"З урахуванням восьмого пакету санкцій та раніше запроваджених обмежень, під заборону потрапили чорні метали та вироби з них, при цьому обмеження не стосуються чавуну та феросплавів. Крім того, нові обмеження на імпорт сталі набувають чинності з 30 вересня 2023 року, а окремих сталевих напівфабрикатів - з 1 квітня, і навіть з 1 жовтня 2024 року", - пише видання.
У ГМК Центрі пояснюють: у ЄС розташовані перекатні заводи (зокрема російських компаній), які працюють на імпортних напівфабрикатах. Тому європейські перекатники виступили передусім проти заборони імпорту слябів із Росії – і, судячи з усього, їх почули.
"Хоча санкції прямо забороняють імпорт сталевої продукції, виробленої в третіх країнах з російської сталі, але незрозумілий механізм контролю, а його потенційна ефективність викликає сумніви. Крім того, Росія зможе нарощувати експорт чавуну, на який санкції не поширюються. Тобто російський чавун можна буде експортувати як до країн ЄС, так і до Туреччини, Китаю та інших країн, які зможуть постачати до ЄС продукцію, виготовлену з російського чавуну. Причому зростання експорту російського чавуну можливе за будь-якого сценарію", - резюмує видання.
Як відомо, Єврокомісія ініціювала розширення санкцій проти імпорту російської металургії. Проте група європейських прокатних заводів, яка назвала себе EU Reroller Forum, висловила незгоду з цим рішенням.
Як з’ясувалося згодом, EU Reroller Forum включає в себе підприємства, які прямо або опосередковано пов’язані з Росією – до прикладу, у компанії Marcegaglia є металургійний завод у місті Владимир, а NBH взагалі є спільним підприємством російського NLMK та Агентства з управління фінансовими інвестиціями бельгійського регіону Валлонія.