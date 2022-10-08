Прогнозів щодо відновлення Кримського мосту не даємо, - Пєсков
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Влада Росії не дає прогнозів щодо того, коли можливе відновлення руху Кримським мостом.
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Прогнозів щодо термінів відновлення Кримського мосту поки немає", - сказав він.
"Радник" окупаційного "глави Криму" Олег Крючков заявив про організацію сухопутного коридору до півострова через окуповані території України.
"Налагоджено сухопутний коридор через нові регіони", - повідомив він.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.