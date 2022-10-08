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Прогнозів щодо відновлення Кримського мосту не даємо, - Пєсков

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Прогнозів щодо відновлення Кримського мосту не даємо, - Пєсков
Влада Росії не дає прогнозів щодо того, коли можливе відновлення руху Кримським мостом.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Прогнозів щодо термінів відновлення Кримського мосту поки немає", - сказав він.

"Радник" окупаційного "глави Криму" Олег Крючков заявив про організацію сухопутного коридору до півострова через окуповані території України.

"Налагоджено сухопутний коридор через нові регіони", - повідомив він.

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Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    так коли там в Аліни день народження, кажете?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    классику надо знать...


    ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
    С. МАРШАК (1943г)

    В ноябре сезон закрыт.
    Замерли курорты.
    А в Крыму фашист сидит,
    К берегам припертый.
    Перерезали пути
    Пушки да винтовки,
    И фашисту не найти
    Дверцы в мышеловке.

    Он мечтал
    собрать в Крыму
    Много винограда,
    Но теперь уже ему
    Ничего не надо.
    Смотрит в даль
    морскую он,
    Хмурый и печальный.
    Для него теперь сезон
    Настает купальный.
  • Роман Єжов
    КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!
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