Прогнозів щодо відновлення Кримського мосту не даємо, - Пєсков

Влада Росії не дає прогнозів щодо того, коли можливе відновлення руху Кримським мостом.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Прогнозів щодо термінів відновлення Кримського мосту поки немає", - сказав він.

"Радник" окупаційного "глави Криму" Олег Крючков заявив про організацію сухопутного коридору до півострова через окуповані території України.

"Налагоджено сухопутний коридор через нові регіони", - повідомив він.

Також читайте: "На Крымском мосту включили плановое отопление": реакція соцмереж на вибух поблизу Керчі. ФОТО

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.