З обох боків Кримського мосту утворився затор із суден
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Після пожежі на Кримському мості спостерігається морський затор в Чорному та Азовському морях.
Про це свідчать дані системи моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic, повідомляє Цензор.НЕТ.
Десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Кримський міст.
Також затор із десятків суден, які чекають дозволу на проходження, утворився з боку Чорного моря.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.