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З обох боків Кримського мосту утворився затор із суден

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З обох боків Кримського мосту утворився затор із суден
Після пожежі на Кримському мості спостерігається морський затор в Чорному та Азовському морях.

Про це свідчать дані системи моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic, повідомляє Цензор.НЕТ.

Десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Кримський міст.

Також затор із десятків суден, які чекають дозволу на проходження, утворився з боку Чорного моря.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Дивіться: Момент вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • IN UA 7395a7cc
    Кацапам неоднократно повторяли с 2014 года, что крымский мост стоять не будет, потому что грунты в том районе не позволяют там что-то строить, а они не слушали, вот результат
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Saskia Jansen
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