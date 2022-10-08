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У СБУ відреагували на вибух на Кримському мосту: "Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає"

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У Службі безпеки України відреагували на вибух на Кримському мосту сьогодні, 8 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ,  на сторінці СБУ у Facebook опублікували фото зруйнованого мосту та повідомлення:

"Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає.

Сьогодні - чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря".

У СБУ відреагували на вибух на Кримському мосту: Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

Водночас офіційно у СБУ поки не коментують свою участь у цих подіях.

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту сталася пожежа внаслідок вибуху. За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Потролили.

    Захотілось оригіналом насолодитися.

    Тарас Шевченко

    СВІТАЄ, КРАЙ НЕБА ПАЛАЄ





    ...Світає,

    Край неба палає;
    Соловейко в темнім гаї
    Сонце зострічає.
    Тихесенько вітер віє,
    Степи, лани мріють,
    Меж ярами над ставами
    Верби зеленіють.
    Сади рясні похилились,
    Тополі по волі
    Стоять собі, мов сторожа,
    Розмовляють з полем.
    І все то те, вся країна,
    Повита красою,
    Зеленіє, вмивається,
    Дрібною росою,
    Споконвіку вмивається,
    Сонце зострічає...
    І нема тому почину,
    І краю немає!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРЮ В ЗСУ.... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !!!
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Так це ж ми ще не починали
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