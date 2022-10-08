У СБУ відреагували на вибух на Кримському мосту: "Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає"

У Службі безпеки України відреагували на вибух на Кримському мосту сьогодні, 8 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, на сторінці СБУ у Facebook опублікували фото зруйнованого мосту та повідомлення:

"Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

Сьогодні - чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

Водночас офіційно у СБУ поки не коментують свою участь у цих подіях.

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту сталася пожежа внаслідок вибуху. За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.