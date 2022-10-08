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Збитки від пожежі на Кримському мості - 200-500 млн рублів, - російські страховики

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Збитки від пожежі на Кримському мості - 200-500 млн рублів, - російські страховики
В Росії порахували збитки від пожежі на Кримському мості.

Про це заявили у Всеросійському союзі страховиків, інформує Цензор.НЕТ.

"ВСС оцінює збитки від НП на Кримському мості в суму 200-500 мільйонів рублів. У ВСС немає інформації про чинні договори страхування щодо інфраструктури Кримського мосту. Як правило, державне майно не страхується", - зазначили страховики.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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Топ коментарі

  • Oil Roschko
    200-500 млн рублів тобто 3-7 млн баксів? розсмішили
  • Валентин Коваль
    Страховики вже працюют -- нігуя собі .
  • jklpqrs
    Это вы еще не начинали считать. Момент подрыва моста
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