"Укрпошта" анонсувала вихід марки з Кримським мостом. ФОТО

Поштовий оператор оголосив про випуск поштової марки "Кримський міст на біс!".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Укрпошти".

"Тираж марок – 7 млн екземплярів. Номінальна вартість марки М (бо міст), що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До марки буде випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та картку. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків: недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях, легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, Байрактар, що "випадково" пролітав над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт", - ідеться в повідомленні.

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Деталі щодо дати виходу марки та умов продажу будуть оприлюднені додатково.

Автор випуску Юрій Шаповал - український художник-живописець, працює у техніці живопису, графіки та інсталяції.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.