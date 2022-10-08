Міноборони України: "Крейсер "Москва" та Керченський міст "впали". Що на черзі, росіяни?"
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У Міністерстві оборони України відреагували на вибух на Кримському мосту, згадавши і про затонулий крейсер "Москва".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міноборони України написали у Twitter.
The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022
What’s next in line, russkies?
"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст – два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму – "впали". Що на черзі, росіяни?", - йдеться у дописі