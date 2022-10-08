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Міноборони України: "Крейсер "Москва" та Керченський міст "впали". Що на черзі, росіяни?"

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Міноборони України: "Крейсер "Москва" та Керченський міст "впали". Що на черзі, росіяни?"
У Міністерстві оборони України відреагували на вибух на Кримському мосту, згадавши і про затонулий крейсер "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міноборони України написали у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ відреагували на вибух на Кримському мосту: "Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає"

"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст – два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму – "впали". Що на черзі, росіяни?", - йдеться у дописі

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Топ коментарі

  • Deodar Revolution
    Почему Пугачеву на расеи объявили врагом и убрали ее песни из эфира ?

    Упала ранняя звезда, в полях прохлада.
    Плывет паром, поет вода о чем-то рядом.
    И там, где светится река у тихой рощи,
    Соединяет берега седой паромщик.

    Разлук так много на земле и разных судеб,
    Надежду дарит на заре паромщик людям.
    То берег левый нужен им, то берег правый.
    Влюбленных много - он один у переправы.

    Струится время без конца у тихой рощи,
    Венчает юные сердца седой паромщик,
    Но нас с тобой соединить паром не в силах,
    Нам никогда не повторить того, что было.
  • Vlad Kruk
  • Олександр Дніпро
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