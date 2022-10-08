Розмова військового РФ, який воює на Донецькому напрямку, з матір’ю: "Наших еб#т по всем направлениям", - перехоплення ГУР. АУДIО
10 49210
Військовий РФ, який перебуває на Донецькому напрямку, розповідає матері про успіхи ЗСУ та натякає, що відмовиться далі воювати в Україні.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
У перехопленій розмові окупант, який перебуває на Донецькому напрямку, розповів матері, що ситуація набагато гірша, ніж показують у пропагандистських новинах.
Мати жаліється, що українські військові взяли Лиман у "напівкільце". Проте її син з фронту зазначає, що становище російської армії гірше.
"Ну тут вже не напівкільце. Тут набагато гірше", - сказав він.
При цьому російський військовий зазначає, що "збирається додому". Питання матері про те, хто ж його відпустить, він ігнорує. Ймовірно, солдат збирається відмовитися воювати в Україні.