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Розмова військового РФ, який воює на Донецькому напрямку, з матір’ю: "Наших еб#т по всем направлениям", - перехоплення ГУР. АУДIО

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Військовий РФ, який перебуває на Донецькому напрямку, розповідає матері про успіхи ЗСУ та натякає, що відмовиться далі воювати в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

У перехопленій розмові окупант, який перебуває на Донецькому напрямку, розповів матері, що ситуація набагато гірша, ніж показують у пропагандистських новинах.

Мати жаліється, що українські військові взяли Лиман у "напівкільце". Проте її син з фронту зазначає, що становище російської армії гірше.

"Ну тут вже не напівкільце. Тут набагато гірше", - сказав він.

При цьому російський військовий зазначає, що "збирається додому". Питання матері про те, хто ж його відпустить, він ігнорує. Ймовірно, солдат збирається відмовитися воювати в Україні.

Також читайте: Окупант, що воює на Херсонщині: "Здесь все не так, как думают там, нах#й, в России, нах#й! Тут по-взрослому, братан", - перехоплення СБУ. АУДIО

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    А ти що думав, будуть радісно зустрічати? Їбати русню і тільки їбати.
  • Amber
    И кто тебя ртпустит то ? чмобик недоделанный😂
  • Владислав Ткаченко ca740de2
    полу очко равно полу кольцу)
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