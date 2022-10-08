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Роль СБУ у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги, - речник СБУ Дехтяренко

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Роль СБУ у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги, - речник СБУ Дехтяренко
Офіційний речник СБУ заявив, що роль Служби безпеки України у вибуху на Керчеському мосту будуть коментувати після остаточної перемоги України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь - якого державного органу України у бавовні будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ, - джерело

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту сталася пожежа внаслідок вибуху. За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну шо там?
    без потерь...
  • Ірландія
    Очі ще не проснулись а тут така бавовна бід каву сердці гріє
  • Valter Valter
    Крымский мост оказался намного слабее чем все думали. От взрыва одного грузовика упало аж три пролета притом в разных местах.
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