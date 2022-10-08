Росіяни примусово вивозять дітей з тимчасово окупованих територій Луганщини, – Гайдай

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники примусово проводять мобілізацію, паспортизацію населення, а також вивозять дітей у напрямку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як він зазначає, щодо примусу зафіксовано три напрямки: примусова мобілізація, примусове вивезення дітей у невідомому напрямку, а також викрадення обладнання з лікарень та шкіл.

"Щодо примусу ми фіксуємо три напрямки – і примусова мобілізація, і іноді примусово вивозять дітей кудись у бік Росії, невідомо куди, але ми зараз цим питанням займаємось. Ну і зараз є третій напрямок – це примусово вивозять наше обладнання, яке ми поставили в лікарні й в школи. Все нове сучасне вивозиться з території окупованої Луганщини в невідомому напрямку", – зазначив Гайдай.

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Також він наголосив, що зараз неможливо активно впливати на дії окупантів, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Проте він зауважив, що там діє партизанський рух, який інформаційними листівками пояснює людям наслідки, які будуть після того, як вони отримають російські паспорти.