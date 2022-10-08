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Встановлено власника фури, яка, ймовірно, вибухнула на Кримському мосту, - росЗМІ

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Став відомий власник фури, яка, ймовірно, вибухнула на Кримському мосту 8 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, власником фури є Борис Юсубов, на якого було записано червону фуру. За словами родичів, він продав автомобіль, але новий власник не переоформив його на своє ім'я.

Зазначається, що водій вантажівки, яку перевірили, був спокійний, не викликав підозр і показав усі документи. У причепі, ймовірно, була палетна плівка на піддонах. Він був повністю завантажений.

Автомобіль не заганяли на рентген.

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Встановлено власника фури, яка, ймовірно, вибухнула на Кримському мосту, - росЗМІ 01

Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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Топ коментарі

  • Володимир Меженський
    Перестаньте врешті-решт називати Керченський міст по кацапські кримським. Або зазначте, що ви не український інформ ресурс і продовжуйте засирати людям мізки російськими наративами.
  • Evgeny N
    Крим зараз: Машина з плівкою-поліетіленом-пластиком-пластідом...
    Московія в минулому: Мішок з цукром-мукою-селітрою-гексагеном...

    Але якщо це все ж були наші ССО, то я просто аплодую стоячи! Бережи їх Бог!
  • Said_
    Беріть вище - фура червона, шини чорні...
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