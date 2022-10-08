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Зрадник Сальдо планує масово вивезти з окупованої Херсонщини до Криму та РФ понад 10 000 українських дітей з батьками

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Зрадник Сальдо планує масово вивезти з окупованої Херсонщини до Криму та РФ понад 10 000 українських дітей з батьками
Зрадник Сальдо заявив, що дітей з батьками з окупованої Херсонщини масово вивозитимуть до Криму та РФ нібито "на відпочинок та оздоровлення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Вже почали дзвонити губернатори із Краснодарського краю, Ставропольського. Вони готові прийняти дітей. Така сама можливість надається і для дорослих. Також у Криму. До 10 тисяч кожна область і край готові прийняти", - сказав зрадник України Володимир Сальдо.

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Нагадаємо, про відправлення дітей  з Херсонщини "на оздоровлення" раніше повідомляв депутат Херсонської облради Сергій Хлань.Він нагадав, що подібні "благодійні ініціативи" були на окупованій Харківщині і зазначив, що "рашисти не хочуть оздоровлювати українських дітей, це — провокації. Дітей хочуть взяти у заручники, викрасти, переселити".

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Если некоторые родители будут отдавать детишек добровольно, как это показывали в Харьковской области, то пускай отдают и сами уезжают вместе с ними. Меньше потом скотовозных вагонов придется формировать в составы на кацапию
  • Valter Valter
    А что на ето скажет Маск? Отдать десятки тысяч детей в концлагеря Гитлерюгента на промывку мозгов и педофелию, лишь бы небыла вайны?
  • Yuriy Plohoy
    ******* сосальдо
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