Зрадник Сальдо планує масово вивезти з окупованої Херсонщини до Криму та РФ понад 10 000 українських дітей з батьками

Зрадник Сальдо заявив, що дітей з батьками з окупованої Херсонщини масово вивозитимуть до Криму та РФ нібито "на відпочинок та оздоровлення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Вже почали дзвонити губернатори із Краснодарського краю, Ставропольського. Вони готові прийняти дітей. Така сама можливість надається і для дорослих. Також у Криму. До 10 тисяч кожна область і край готові прийняти", - сказав зрадник України Володимир Сальдо.

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Нагадаємо, про відправлення дітей з Херсонщини "на оздоровлення" раніше повідомляв депутат Херсонської облради Сергій Хлань.Він нагадав, що подібні "благодійні ініціативи" були на окупованій Харківщині і зазначив, що "рашисти не хочуть оздоровлювати українських дітей, це — провокації. Дітей хочуть взяти у заручники, викрасти, переселити".