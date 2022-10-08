Гроссі планує знову приїхати в Україну через обстріли ЗАЕС окупантами

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після свого візиту в Росію знову прибуде до України для узгодження зони захисту навколо Запорізької АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.

The resumption of direct shelling, hitting #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant’s sole source of external power, is tremendously irresponsible. #ZNPP must be protected. I will soon travel to 🇷🇺 Russia & again to 🇺🇦 Ukraine to agree on a protection zone. This is an imperative. https://t.co/adL9e6qJkp — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 8, 2022

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"Відновлення прямого обстрілу єдиного джерела зовнішнього живлення Запорізької атомної електростанції є надзвичайно безвідповідальним. ЗАЕС повинна бути захищена. Незабаром я поїду до Росії та знову до України, щоб узгодити зону захисту. Це є вкрай необхідно", – написав Гроссі в Twitter.