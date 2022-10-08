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Гроссі планує знову приїхати в Україну через обстріли ЗАЕС окупантами

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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після свого візиту в Росію знову прибуде до України для узгодження зони захисту навколо Запорізької АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.

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"Відновлення прямого обстрілу єдиного джерела зовнішнього живлення Запорізької атомної електростанції є надзвичайно безвідповідальним. ЗАЕС повинна бути захищена. Незабаром я поїду до Росії та знову до України, щоб узгодити зону захисту. Це є вкрай необхідно", – написав Гроссі в Twitter.

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