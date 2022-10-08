Міноборони Росії призначило Суровікіна командувачем об’єднаного угруповання військ в Україні

Генерала армії Сергія Суровікіна призначили командувачем об’єднаного угруповання російських військ в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

Уперше окупаційні війська отримують спільного командувача.

Раніше Суровікін командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей.

Також читайте: Кремль призначив Мурадова новим командувачем Східного військового округу РФ

Раніше, у березні 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла про підозру, яку було висунуто Суровікіну. Слідство встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії організував вторгнення російської авіації на територію України та завдання ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільних об'єктах.

Нагадаємо, у 1987 році Суровікін закінчив Омське вище командне військове училище, а вже через чотири роки став командиром батальйону у Таманській дивізії.

Під час путчу, влаштованого противниками тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, які намагалися зберегти від розвалу Радянський Союз, теперішній генерал армії РФ керував колоною бронетехніки, яка в'їхала у Москву. Тоді під гусеницями танків загинуло троє людей.

У 1995 році Суровікін, тоді майор, був визнаний Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів. Майбутнього генерала було звинувачено у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Ці статті тодішнього КК передбачали до 8 років позбавлення волі, але йому присудили лише один рік позбавлення волі умовно.

Також відомо, що у 2014 році командувач військ Східного військового округу генерал-полковник Сергій Суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин.

Суровікін був призначений головкомом ВКС у листопаді 2017 року.

8 грудня 2017 року Суровікіну було присвоєно звання Героя Росії за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку в Сирії. Нагороджений орденами Святого Георгія IV ступеня, Мужності, "За військові заслуги" та рядом медалей.

У 2021 році головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації Суровікіну указом Путіна було присвоєно звання генерала армії.