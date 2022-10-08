В окупованому Енергодарі - вибух. У місті зникла електрика

У захопленому російськими військами Енергодарі стався вибух. Після цього зникла електрика.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз після чергового вибуху зникло світло в Енергодарі", - йдеться у повідомленні.

Електрика відсутня і у навколишніх населених пунктах.

До цього в Telegram-каналах повідомлялось, що росіяни почали обстріл з промислової зони та яхт-клубу.

"Тепер вони хочуть, щоб не було знову світла", - пишуть місцеві пабліки.

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов пише, що лише півтори години тому електрику вдалося полагодити після минулого знеструмлення.

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