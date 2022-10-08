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Окупанти заявили про відновлення руху по Кримському мосту

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Окупанти заявили про відновлення руху по Кримському мосту
Рух нібито відкрили для легкових автомобілів та автобусів. Фури переправлятимуть за допомогою порома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що рух автотранспорту Кримським мостом вже розпочато.

За його словами, зараз рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів із проходженням повної процедури огляду.

"Просимо водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. За дві години через протоку починає ходити пором Керч-2", - сказав Аксьонов.

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Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
    Стоїть неймовірно великий паром.
    Люди заходять, машини заїзжають...
    Година. Дві. Три.
    Капітан курить на палубі.
    - Капітан, може пора?
    - Рано.
    Через годину.
    - Капітан, може пора?
    - Рано.
    Ще через годину.
    - Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
    Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
    - Б Е З Д О Н Н И Й.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Взрыв даже пошел на пользу)
  • Тетяна Тать
    так и запишем
    ехал по мосту на пароме
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