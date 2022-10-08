Число загиблих на блокпосту у Запоріжжі 30 вересня зросло до 32, - Старух

У лікарні помер ще один постраждалий під час російського обстрілу гуманітарної колони в Запоріжжі 30 вересня. Таким чином кількість загиблих зросла до 32 людей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

"На жаль, ми маємо ще одну жертву терористичного обстрілу пропускного пункту за містом - сьогодні у лікарні помер ще один постраждалий", - повідомив посадовець.

Нагадаємо, 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.

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Ракети влучили у колону цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску і виїхати на тимчасово окуповану територію.

Серед загиблих були двоє дітей, понад 100 людей отримали поранення.

За даними Нацполіції, під час удару по колоні в Запоріжжі росіяни вперше використали модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу.

Виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк.

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