Число загиблих на блокпосту у Запоріжжі 30 вересня зросло до 32, - Старух
Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.
"На жаль, ми маємо ще одну жертву терористичного обстрілу пропускного пункту за містом - сьогодні у лікарні помер ще один постраждалий", - повідомив посадовець.
Нагадаємо, 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.
Ракети влучили у колону цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску і виїхати на тимчасово окуповану територію.
Серед загиблих були двоє дітей, понад 100 людей отримали поранення.
За даними Нацполіції, під час удару по колоні в Запоріжжі росіяни вперше використали модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу.
Виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк.